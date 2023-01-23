Есть ли "Кракен" в Казахстане, рассказали в Минздраве

Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на заседании ЦИК 23 января рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу и ОРВИ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, сейчас все регионы Казахстана по заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся в "зеленой зоне". Заболеваемость в январе снизилась до 120 случаев в сутки, в декабре регистрировали до 200 случаев ежедневно.



"На территории нашей республики, по данным последнего секвенирования, циркулирует вариант "Омикрон", его различные варианты, но в 100% – "Омикрон". С ноября установлена циркуляция в нашей стране варианта "Цербер". В мире появился новый вид варианта "Омикрон" – "Кракен". На сегодня он выявлен в 87 странах мира. По последним итогам секвенирования, в нашей республике он не обнаружен". Айжан Есмагамбетова

По ее словам, лечение от коронавируса получают менее 2000 пациентов, из них всего 139 находятся в стационаре, остальные лечатся амбулаторно.

"По-прежнему в семи регионах показатель репродуктивности или Р выше 1. Это город Шымкент, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Мангистауская области. В этих регионах в соответствии с действующим постановлением главного государственного санитарного врача, рекомендуется ношение масок в местах массового скопления людей". Айжан Есмагамбетова

Она также отметила, что в Казахстане резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, в сравнении с прошлым годом заболеваемость выросла на 20%.

В связи с этим Минздрав рекомендует в период выдвижения кандидатов проводить партийные съезды и конференции в просторных помещениях с хорошей вентиляцией, а в семи регионах, где Р выше 1 использовать маски в местах скопления людей.

Ранее врачи рассказали, чем опасен новый штамм коронавируса "Кракен" и как от него защититься.