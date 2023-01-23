Во взятке и хищении признались глава алматинских теплосетей и замдиректора "Балхаш жылу"

23 января стало известно, что Антикоррупционная служба расследует уголовные дела в отношении руководств ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС) и ТОО "Балхаш жылу", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Антикора, генерального директора и других сотрудников ТОО "АлТС" подозревают в получении взятки в сумме 16 миллионов тенге (ст. 366 УК РК).



Кроме того, экс-заместителя директора и главного бухгалтера ТОО "Балхаш жылу" подозревают в совершении хищения свыше 272 миллионов тенге, путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета (ст. 189 УК РК).

При этом, по данным пресс-службы ведомства, у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.

"По обоим фактам, в связи с полным признанием вины подозреваемыми, мера пресечения в виде "содержания под стражей" не применялась". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, заключили в ведомстве.

В апреле 2022 года сообщалось о том, что на 17,5 млн тенге оштрафовали "Алматинские тепловые сети".