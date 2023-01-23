Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Во взятке и хищении признались глава алматинских теплосетей и замдиректора "Балхаш жылу"

Во взятке и хищении признались глава алматинских теплосетей и замдиректора "Балхаш жылу" Фото: Zakon.kz
23 января стало известно, что Антикоррупционная служба расследует уголовные дела в отношении руководств ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС) и ТОО "Балхаш жылу", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Антикора, генерального директора и других сотрудников ТОО "АлТС" подозревают в получении взятки в сумме 16 миллионов тенге (ст. 366 УК РК).

Кроме того, экс-заместителя директора и главного бухгалтера ТОО "Балхаш жылу" подозревают в совершении хищения свыше 272 миллионов тенге, путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета (ст. 189 УК РК).

При этом, по данным пресс-службы ведомства, у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.

"По обоим фактам, в связи с полным признанием вины подозреваемыми, мера пресечения в виде "содержания под стражей" не применялась".Пресс-служба Антикоррупционной службы

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, заключили в ведомстве.

В апреле 2022 года сообщалось о том, что на 17,5 млн тенге оштрафовали "Алматинские тепловые сети".

Читайте также

В Павлодаре во время спектакля умер монтировщик сцены

На западе Казахстана повесилась учительница

Анастасия Стативкина
Антикор
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ДТП
В Алматы трое парней погибли в страшной аварии
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления