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На западе Казахстана повесилась учительница

Учительница повесилась в ЗКО Фото: unsplash
В Западном Казахстане повесилась 22-летняя учительница начальных классов сельской школы. Родные подозревают, что довести девушку до отчаянного шага могли ее коллеги, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали родственники в публикации изданию "Мой город", тело Назым Омирзаковой нашли 17 января.

Двоюродный брат девушки Бекбол Мырзабаев рассказал, что Назым окончила педагогический колледж и сразу устроилась работать в сельскую школу учителем начальных классов.
"Однако отношения с руководством не сложились. Завуч делала ей замечания, иногда даже в грубой форме в присутствии других учителей. Угрожала, что срежет зарплату, вынесет приказ и она не сможет устроиться на работу".Бекбол Мырзабаев

По его словам, никакой предсмертной записки родственники не нашли.

"Весь коллектив школы в курсе того, что на нее оказывали давление. Назым сама была спокойной, никогда никого не обижала. Я никого не обвиняю, но подозреваю, что сестра могла решиться на такой отчаянный шаг именно из-за проблем на работе, — рассказал Бекбол Мырзабаев.

В свою очередь, глава районного отдела образования Ерболат Бекмулдин уточнил, что разговаривал с директором школы.

"Девушка работала на полной ставке. Ранее она не жаловалась, руководство школы относилось к ней с пониманием".Ерболат Бекмулдин

По данным полиции ЗКО, на теле не было признаков насильственной смерти. Факт зарегистрирован по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".


20 января стало известно о том, что полиция Алматы расследует убийство и самоубийство.

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