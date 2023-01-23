На западе Казахстана повесилась учительница

В свою очередь, глава районного отдела образования Ерболат Бекмулдин уточнил, что разговаривал с директором школы.

По его словам, никакой предсмертной записки родственники не нашли.

Двоюродный брат девушки Бекбол Мырзабаев рассказал, что Назым окончила педагогический колледж и сразу устроилась работать в сельскую школу учителем начальных классов.

По данным полиции ЗКО, на теле не было признаков насильственной смерти. Факт зарегистрирован по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".





20 января стало известно о том, что полиция Алматы расследует убийство и самоубийство.