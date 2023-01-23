В Акмолинской области военнослужащий вынес из горящего дома двух малышей, находившихся без сознания, сообщает Zakon.kz.

Пожар разгорелся в двухэтажном жилом доме 22 января около 17:06 в селе Сарыколь Целиноградского района.

Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, огонь распространился на площади 70 кв. м.

Отмечается, что дети 7 и 2 лет были спасены до прибытия пожарного подразделения.





"О произошедшем пожаре я узнал от мамы, когда добрался до места происшествия, узнал что дома остались двое детей. Сразу же, не задумываясь разбив окно начал искать детей, по пути мне встречались маленькие куклы, которых я принял за детей. Затем я подошел к окну подышать свежим воздухом и продолжил поиски, оказалось, что дети спрятались в своей комнате, сперва нашел девочку, которая лежала на полу без сознания, подбежав к окну передал ее матери, после начал искать второго ребенка, оказалось что он тоже лежал в углу без сознания, взяв ребенка я выбежал на улицу. В это время огонь начал сильно разгораться, однако прибыли пожарные и начали тушить пожар", – рассказал младший сержант Адильхан Казыбай.

Как выяснилось, Казыбай живет по соседству. Уточняется, что мужчина служит в РГУ "Войсковая часть 01068" КНБ РК.

Обе ребенка госпитализированы в городскую больницу №2 Астаны. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

На месте происшествия работали 8 сотрудников личного состава и 2 единицы техники ДЧС Акмолинской области.

Пожар был потушен в 22:25.