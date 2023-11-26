Трое детей погибли в горящем доме в Акмолинской области
Пожар охватил сельский дом в селе имени Рахымжана Кошкарбаева в Целиноградском районе Акмлинской области уром 25 ноября. В огне погибли трое детей. Известно, что прибывшие на место пожарные вытащили из огня тела двухлетнего мальчика и шестилетней девочки. Позднее под завалами нашли еще одного погибшего ребенка.
Шестимесячного малыша из огня удалось спасти, пишет издание 716kz. Его передали парамедикам, прибывшим на место происшествия.
Бороться с огнем пожарным Акмолинской области помогали спасатели из Астаны в составе 12 человек на двух спецмашинах.
Других подробностей официальные представители государственных органов пока не сообщили.
Ранее стало
известно, что вечером 23 ноября в одной
из квартир многоэтажного дома по улице
Королева в Экибастузе произошел пожар.
Горящие мебель, бытовая техника и
натяжной потолок заполнили квартиру
едким дымом, в котором оказалась мама
с тремя маленькими детьми. Пожарным удалось спасти всех.