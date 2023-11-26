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Трое детей погибли в горящем доме в Акмолинской области

Трое детей погибли в горящем доме в Акмолинской области Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Трое маленьких детей погибли в огне горящего дома в селе имени Рахымжана Кошкарбаева Акмолинской области в субботу, 25 ноября, сообщает Zakon.kz.

Пожар охватил сельский дом в селе имени Рахымжана Кошкарбаева в Целиноградском районе Акмлинской области уром 25 ноября. В огне погибли трое детей. Известно, что прибывшие на место пожарные вытащили из огня тела двухлетнего мальчика и шестилетней девочки. Позднее под завалами нашли еще одного погибшего ребенка.

Шестимесячного малыша из огня удалось спасти, пишет издание 716kz. Его передали парамедикам, прибывшим на место происшествия.

Бороться с огнем пожарным Акмолинской области помогали спасатели из Астаны в составе 12 человек на двух спецмашинах.

Других подробностей официальные представители государственных органов пока не сообщили.

Ранее стало известно, что вечером 23 ноября в одной из квартир многоэтажного дома по улице Королева в Экибастузе произошел пожар. Горящие мебель, бытовая техника и натяжной потолок заполнили квартиру едким дымом, в котором оказалась мама с тремя маленькими детьми. Пожарным удалось спасти всех.

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