Казахстанец проиграл узбекистанцу за выход в финал ЧА по боксу

Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков проиграл узбекистанцу Джасурбеку Юлдошеву за выход в финал чемпионата Азии по боксу до 22 лет, который проходит в Бангкоке (Таиланд). Бой завершился победой узбекистанского боксера раздельным решением судей, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет sports.kz, бой Казахстан vs Узбекистан в полуфинале ЧА-2023 по боксу до 22 лет завершился скандальным решением судей.

"В полуфинальном бою в весовой категории до 80 кг соперником Жакпекова был представитель Узбекистана Джасурбек Юлдошев. Этот поединок завершился победой узбекистанца раздельным решением судей. Во втором раунде рефери отсчитала Юлдошеву нокдаун", - говорится в сообщении.

Казахстанский боксер не смог выйти в финал ЧА и завершил выступление на турнире с бронзовой медалью.

Ранее сообщалось, что две казахстанки - Жасмин Кизатова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг) - вышли в финал Чемпионата Азии-2023 по боксу.