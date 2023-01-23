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Метель, туман и шквал ожидаются в пяти областях Казахстана во вторник

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны на 24 января, сообщает Zakon.kz.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром – туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на севере области 15-20 м/с.

На севере, юге, западе Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с.

В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер, порывы 15-20, ночью временами 25 м/с.

На востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На юге области – туман. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

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