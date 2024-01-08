Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Метель, туман и шквал ожидаются в девяти областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 9 областях страны на 9 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В южной половине Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Мангистауской области, днем на западе, севере, в центре области ожидается гололед. На юге, западе, в центре области ожидается туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный, ночью 15-20 м/с.

Ночью на юге, днем в центре, на севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер западный с переходом на восточный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается низовая метель.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северный с переходом на юго-восточный, в центре области порывы 15 м/с.

В северной половине Павлодарской области ожидаются метель, туман. Ветер западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ночью ожидается метель. Ветер западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, востоке области – туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Туркестанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. В Туркестане ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в 3 крупнейших городах республики: Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 января 2024 года.

Читайте также

Коротко о главном за день: оформление ДТП по-новому, уголовное дело в структуре "КазАвтоЖола"
Коротко о главном за день: оформление ДТП по-новому, уголовное дело в структуре "КазАвтоЖола"
В еще одной области Казахстана зацвели подснежники
В еще одной области Казахстана зацвели подснежники
Запрет на ввоз в Казахстан праворульных авто прокомментировали эксперты
Запрет на ввоз в Казахстан праворульных авто прокомментировали эксперты
Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
самолет
Инцидент с вылетевшим иллюминатором: в Казахстане имеется 5 самолетов Boeing 737
В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции
В Казахстане переименуют некоторые железнодорожные станции
Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК
Водителей предупредили о сильном снегопаде в двух регионах РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: