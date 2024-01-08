Метель, туман и шквал ожидаются в девяти областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 9 областях страны на 9 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В южной половине Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Мангистауской области, днем на западе, севере, в центре области ожидается гололед. На юге, западе, в центре области ожидается туман.



Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный, ночью 15-20 м/с.



Ночью на юге, днем в центре, на севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер западный с переходом на восточный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается низовая метель.



Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.



Днем в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северный с переходом на юго-восточный, в центре области порывы 15 м/с.



В северной половине Павлодарской области ожидаются метель, туман. Ветер западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ночью ожидается метель. Ветер западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.



На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, востоке области – туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере Туркестанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью ожидается туман. В Туркестане ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в 3 крупнейших городах республики: Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 января 2024 года.