Ситуация в Украине: в ЕС одобрили транш военной помощи на 500 млн евро, посол Эстонии должен покинуть РФ
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Главы МИД стран ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине на сумму 500 млн евро, сообщает Zakon.kz.
- Украина никогда не хранила оружие на территории АЭС, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
- Суд в Украине в понедельник вынес первый приговор за организацию референдума в Херсонской области, сообщает служба безопасности Украины (СБУ).
- Европейский союз планирует провести 22 февраля в Стамбуле саммит, на котором обсудят последствия украинского конфликта, заявил в понедельник глава делегации ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут.
- Киев намерен мобилизовать к концу марта 150 тыс. военнослужащих, для этого создано порядка трех тысяч мобильных групп военкоматов, занимающихся розыском и призывом новобранцев, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
- Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
- Военное руководство получило задание создать резервы, чтобы солдаты могли восстанавливать силы после боевых действий, заявил Зеленский. Об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов о пополнении личного состава войска.
- Берлин не будет препятствовать, если Польша поставит танки Leopard Украине, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
- Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы, заявил эстонский посол в Киеве.
- Российские войска взяли под контроль село Каменское в Запорожской области, сообщил член главного совета российской администрации региона Владимир Рогов.
- Посол Эстонии должен покинуть РФ 7 февраля. Россия приняла решение о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином.
- Институты мировой дипломатии, такие как ООН и подобные ей международные площадки, переживают серьезный кризис, противники РФ пытаются использовать их для антироссийских инициатив, задача дипломатов - препятствовать этой циничной линии Запада, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- В 2014 году у Киева был шанс примирить Западную Украину с Восточной, но власть им не воспользовалась, пишет издание The Nation. Журнал опубликовал отрывок из книги бывшего представителя госдепа США, профессора политологии Род-Айлендского университета Николая Петро "Трагедия Украины".
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