В степи около Актобе незаконно выгрузили 40 тонн гнилых отходов из теплицы компании "Гринхаус", сообщает Zakon.kz.

Мешки и коробки со сгнившими помидорами вместе с каменной ватой, в которых выращивают овощи, на видео снял депутат облмаслихата Евгений Лазарчук. Он заявил, что на полигон снега кучи мусора вывозят в обход полигона ТБО.

Как уточняет "Диапазон", инцидент произошел днем 21 января. Через день полиция уже возбудила административное дело и начала разбирательство. Выяснилось, что компания оплачивает услуги вывоза мусора, и до последнего никто не был в курсе, куда на самом деле попадают их отходы.

По словам коммунальщиков, нарушителям придется заплатить штраф.

"21 января на полигон, куда из города вывозят снег, неизвестные на КамАЗах с прицепами завезли отходы из теплицы. На коробках было указано: "Гринхаус". В них и мешках были помидоры, ветки от них и корни. Для этого есть полигон ТБО. Чтобы избежать оплаты, водитель, видимо, решил, вывезти отходы на полигон для снега. Дежурные это зафиксировали, позвонили на 102. Всего завезли около 40 тонн отходов. За приемку таких отходов на другом полигоне платят 1926 тенге. Водитель "сэкономил" примерно 80 тыс. тенге, теперь он заплатит штраф, кроме этого должен очистить полигон от мусора, который туда завез, - рассказал главный специалист горотдела ЖКХ Ернар Калауов.

В Департаменте полиции региона сообщили, что по факту возбудили административное дело по статье 505 "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов", за что физлиц штрафуют на 20 МРП или 69 тыс. тенге. Но в первый раз могут предупредить. Также водитель должен убрать свой мусор.