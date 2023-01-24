Около 300 человек из трех стран умерли от бракованного сиропа от кашля – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что около 300 человек из трех стран умерли от бракованного сиропа от кашля, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ВОЗ, большинство из погибших – дети до 5 лет.

"За последние четыре месяца страны сообщили о нескольких случаях продажи безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением – высоким содержанием диэтиленгликоля (DEG) и этиленгликоля (EG)", – говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, эти соединения представляют собой токсичные химические вещества, используемые в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными для человека даже в небольших количествах.

ВОЗ призвала принять немедленные и скоординированные меры ключевые заинтересованные стороны, вовлеченные в цепочку поставок медицинских товаров.

В начале января стало известно, что в Узбекистане 20 детей погибли после приема сиропа "Док-1 Макс".

После смерти детей новый глава узбекского Минздрава поручил приостановить продажу всех лекарств, ввезенных компанией Quramax в 2022 году.

13 января суд в Ташкенте лишил компанию-импортера препаратов Quramax Medikal лицензии на ведение фармацевтической деятельности.

Как отметили в Минздраве нашей страны, в Казахстане этого препарата в продаже нет.

