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В Казахстане повысят тариф на воду

В Казахстане повысят тариф на воду Фото: pixabay
Специалисты водной отрасли надеются на повышение тарифа со следующего года. Это необходимо им ля содержания систем водоканалов и водохранилищ и решение вопроса с их очень низкими зарплатами сообщает Zakon.kz

Как сообщает телеканал КТК заместитель генерального директора по эксплуатации и автоматизации РГП "Казсуашар" Ербол Салихбаев считает что нужен справедливый тариф на воду.

"Сегодня в республике насчитывается 3440 систем водоканалов. Вода доставляется хозяйствам через эти системы. В свое время системы водоканалов находились в коммунальной собственности, поэтому многие из них не входили в нынешний тариф на воду. То есть по нынешнему тарифу на их содержание финансирование не предусмотрено. В этой связи в этом году мы направляем свои предложения в соответствующие государственные органы. Мы думаем, что в следующем году будет утвержден этот справедливый тариф на воду" Ербол Салихбаев

По его словам, содержание водохранилищ является важным вопросом. Также спикер поднял вопрос по поводу зарплат специалистов водной отрасли.

"Работники водной отрасли – одни из самых низкооплачиваемых в стране. Поэтому, если мы не решим проблему через тарифы, другого пути нет. Мы не получаем финансирования от государства", – подчеркнул Салихбаев.

Согласно данным, сегодня средняя зарплата специалистов водной отрасли не превышает 90 тысяч тенге.

Ранее в конце прошлого года сообщалось что коммунальные тарифы могут повысить в некоторых регионах Казахстана. В основном речь шла об электро- и теплоснабжение. Глава Миннацэкономики тогда отметил, что повысить тарифы могут уже во втором полугодии 2023 года. Это связано с тем, что субъектам, находящимся в государственной собственности, необходимо модернизировать свою работу, сети. 

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