Коммунальные тарифы могут повысить в некоторых регионах Казахстана

Фото: Zakon.kz

В некоторых регионах Казахстана планируют увеличить коммунальные тарифы на электро- и теплоснабжение. Об этом 26 декабря в кулуарах Сената заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннацэкономики отметил, что повысить тарифы могут уже во втором полугодии 2023 года. "Это связано с тем, что субъектам, находящимся в государственной собственности, необходимо модернизировать свою работу, сети. Как известно, президент поставил соответствующие показатели в своей предвыборной программе". Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров При этом повышение коснется не всех регионов. Решение будут принимать, опираясь на степень износа ТЭЦ. Таким образом, по словам министра, удастся снизить износ тепловых электростанций на 15-20%. "Тариф повысится, но другого выхода нет. Но я сказал, что, конечно, мы будем еще обсуждать. Например, в Экибастузе субъект предложил повысить тариф в 2,5 раза. Конечно, это невозможно". Алибек Куантыров Ранее эксперты назвали факторы, влияющие на повышение стоимости коммунальных услуг.

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