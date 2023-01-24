В Казахстане боятся паводков

В Минэкологии РК уверяют обстановка на полном контроле. Однако жители нескольких регионов все равно опасаются прихода большой воды из-за обильных осадков этой зимой, сообщает Zakon.kz

В Петропавловске некоторые дома после разлива Есиля пришли в негодность. Многие дачи хозяева с тех пор попросту забросили. Похожая угроза сейчас наблюдается в Восточном Казахстане. Вода может дойти до 70-ти сёл и городов, сообщает телеканал "Астана".

Всё из-за резких перепадов температуры. То +5, то -30. Тем временем, на западе страны активно проверяют водохранилища.

Все они в удовлетворительном состоянии, кроме Кировского - его ремонтируют с прошлого года. На это выделено более 200 млн тенге из местного и республиканского бюджетов. Но главное сегодня - прочистить каналы, говорят специалисты.

В "Казгидромете" прогнозируют, что этот год будет водоносным. Везде будет водность выше нормы. На сегодня почти во всех регионах выпало осадков больше, чем положено. Это где-то 90%.

А пока остаётся лишь пристально следить за прогнозами синоптиков и готовиться к любому природному катаклизму. В феврале температура воздуха на большей части страны ожидается в пределах нормы. Теплее, чем обычно, будет на юго-западе и юго-востоке Казахстана.



