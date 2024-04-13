Паводки в Казахстане: из Туркестанской области в пострадавшие регионы отправлены дополнительные силы

В нескольких регионах Казахстана идет борьба с большой водой. Из Туркестанской области отправлены более 70 единиц спецтехники для борьбы с паводками в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

О паводковой ситуации в Западно-Казахстанской области сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





В целом, на территории города и области подтопленных жилых домов и дворовых территорий не имеется. На контроле находится один перелив через автодорогу местного значения и 63 размывов дорожного полотна.

"По последним данным, без транспортного сообщения остаются девять населенных пунктов: села Косбаз, Аккозы, Коржын, Актайсай, Бесоба, Алаколь, Сауле, Каракамыс в Каратюбинском районе, село Актау в Чингирлауском районе. Подтоплено 830 дачных домов в Уральске, Бурлинском, Теректинском районах, районе Байтерек. Объявлены шесть ЧС местного масштаба". МЧС РК

Кроме того, по данным об опасном уровне рек на территории области: не достигнуты (опасный/ фактический уровни) на реках Жайык – 850 см/736 см, Шаган – 1280-1300 см/962 см. Периодичностью каждые четыре часа, осуществляется перехват телерадиоканалов по поднятию уровня воды на реке Жайык, "Угроза паводков и необходимость эвакуации с указанием пунктов временного размещения".

Фото: МЧС РК

Эвакуированы 13068 человек, из них 5472 детей, 19 человек с ограниченными возможностями. В эвакуационных пунктах расположены 1819 человек, в том числе 877 ребенка. В безопасные места отогнали 4886 домашних животных.



По области откачено более 1 021 618 м³ талых вод, разложено более 363 936 единиц мешкотары, на данный момент задействован 5261 человек, 825 единиц техники, 5 мотопомп, 14 плавсредств и два вертолета.



Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ из трех регионов дополнительно привлечены силы и средства из Алматы, Актюбинской, Кызылординской областей.

Информация о паводковой ситуации в стране на утро 13 апреля 2024 года.

Службами гражданской защиты эвакуировано 102 328 человек, в том числе 37 537 детей. Вернулось домой 10 120 человек.

В пунктах временного размещения находятся 6 757 человек, в том числе 3148 детей.



Откачано 9,1 млн. м3 талой воды, уложено 1,7 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала.

Отведена вода из 3 129 жилых домов и 2 033 дворовых территорий.

13 апреля в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о качестве воды в условиях паводков.

