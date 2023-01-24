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В Сербии найдено крупнейшее месторождение золота

В Сербии найдено крупнейшее месторождение золота Фото: catalogmineralov.ru
Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации сообщил, что в стране обнаружено месторождение золота, которое по своим запасам может войти в сотню крупнейших в мире, передает Zakon.kz

"Мы нашли еще одно место с гораздо большим количеством золота, чем в Жагубице, - заявил сербский лидер. - Сейчас проводятся дополнительные проверки, но, согласно предварительным данным, речь идет об одном из ста [богатейших], а может и еще более крупном месторождении золота во всем мире", - цитирует Вучича Rambler.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Негре заявила, что в сербском муниципалитете Жагубица обнаружено крупное месторождение золота. Она подчеркнула, что это "может иметь большое значение для экономики всей страны, особенно для Восточной Сербии". 

Ранее сообщалось, что в Казахстане в госсобственность возвращены месторождения золота, угля, железа и меди.

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