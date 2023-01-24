За сутки в Казахстане коронавирус выявили у 46 человек

Фото: pixabay

В Минздраве РК сообщили, что за прошедшие сутки в Казахстане КВИ выявили у 46 заболевших, сообщает Zakon.kz.

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