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За сутки в Казахстане коронавирус выявили у 46 человек

За сутки в Казахстане коронавирус выявили у 46 человек Фото: pixabay
В Минздраве РК сообщили, что за прошедшие сутки в Казахстане КВИ выявили у 46 заболевших, сообщает Zakon.kz.

На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 1790 человек (–1 652+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится – 134 пациента, на амбулаторном уровне – 1 656 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Ранее вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала, появился ли в РК новый вид "Омикрона" – "Кракен".

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