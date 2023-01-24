За сутки в Казахстане коронавирус выявили у 46 человек
Фото: pixabay
В Минздраве РК сообщили, что за прошедшие сутки в Казахстане КВИ выявили у 46 заболевших, сообщает Zakon.kz.
На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 1790 человек (–1 652+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится – 134 пациента, на амбулаторном уровне – 1 656 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Ранее вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала, появился ли в РК новый вид "Омикрона" – "Кракен".
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