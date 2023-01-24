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ВОЗ призвала к немедленным действиям после случаев гибели детей от сиропов от кашля

ВОЗ о детских сиропах Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения призвала к немедленным и согласованным действиям по защите детей после серии смертельных случаев, связанных с неправильным употреблением некачественного сиропа от кашля, сообщает Zakon.kz.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что в 2022 году более 300 детей – в основном в возрасте до 5 лет – в Гамбии, Индонезии и Узбекистане умерли от острого почечного повреждения, и эти смерти были связаны с зараженными лекарствами, сообщает Reuters.

Безрецептурные сиропы от кашля содержали высокий уровень диэтиленгликоля и этиленгликоля.

"Эти загрязняющие вещества – токсичные химикаты, используемые в качестве промышленных растворителей и антифризов. Они могут привести к летальному исходу даже при приеме в небольших количествах, и никогда не должны содержаться в лекарствах".ВОЗ

ВОЗ призвала все 194 государства-члена принять меры для предотвращения новых смертей.

"Поскольку это не единичные случаи, ВОЗ призывает различные ключевые заинтересованные стороны, участвующие в цепи поставок медицинских препаратов, принять немедленные и скоординированные меры". ВОЗ

В октябре и в начале этого месяца ВОЗ уже направляла предупреждения о конкретных продуктах, требуя убрать лекарства с полок магазинов, в отношении сиропов от кашля, произведенных индийскими компаниями Maiden Pharmaceuticals и Marion Biotech, которые связаны со смертями в Гамбии и Узбекистане соответственно.

В прошлом году она также вынесла предупреждение в отношении сиропов от кашля четырех индонезийских производителей, PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex и PT AFI Pharma, которые продавались внутри страны.

Соответствующие компании либо отрицают, что их продукция была заражена, либо отказываются от комментариев, пока ведется расследование.

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