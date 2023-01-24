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Во время спецоперации в Кокшетау задержана банда вымогателей

Во время спецоперации в Кокшетау задержана банда вымогателей Фото: polisia.kz
В полицию Кокшетау с заявлением о вымогательстве обратился 22-летний мужчина. Преступники требовали крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек рассказал, что трое неизвестных парней силой завели его в квартиру и нанесли телесные повреждения, а затем, угрожая ножом, потребовали крупную сумму денег.

Оперативники установили, что ранее потерпевший познакомился в соцсетях с девушкой, а после первой встречи, его и "поймали" вымогатели.

Требуемой суммы у заявителя не имелось и злоумышленники через имеющиеся приложения банков на его мобильном телефоне оформили два онлайн-кредита, а затем сняли деньги в ближайших банкоматах, при этом потерпевший постоянно находился под их контролем. Пресс-служба ДП Акмолинской области 

Отдав денежные средства, молодой человек сразу же обратился в полицию. Заявление зарегистрировано в ЕРДР по ст. 194 ч.2 УК РК "Вымогательство".

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в результате спецоперации задержаны подозреваемые. В отношении их "лидера", 25-летнего жителя областного центра, избрана мера пресечения "содержание под стражей", в отношении двух соучастников мера избирается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Алматинской области была задержана группа вымогателей. Они требовали у предпринимателя из Талгара деньги и дорогой автомобиль.

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область Кокшетау
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