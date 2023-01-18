В Алматинской области задержана группа вымогателей
Фото: polisia.kz
Группу вымогателей задержали полицейские Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
9 сентября в УБОП ДП Алматинской области поступила оперативная информация в отношении неизвестных лиц, которые путем угрозы применения насилия требовали у предпринимателя из Талгара деньги и дорогое транспортное средство.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП с участием бойцов спецподразделения при получении денежных средств были задержаны пятеро граждан в возрасте от 20 до 23 лет, являющихся жителями Алматы и Алматинской области". Пресс-служба ДП Алматинской области
Они водворены в ИВС. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых лиц к другим аналогичным преступлениям.
Ход расследования по уголовному делу взят под контроль руководства областного департамента.
Ранее в Жамбылской области был задержан криминальный дуэт вымогателей.
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