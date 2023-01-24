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В футбольном матче впервые показали белую карточку

Белую карточку показали в матче в Португалии Фото: Canal11
Во время матча женских команд "Спортинг" – "Бенфика" медицинские бригады обеих команд бросились на помощь болельщику на трибунах, которому стало плохо. За это судья показал белую карточку, сообщает Zakon.kz.

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Зрители матча поприветствовали и аплодировали этому решению. Отмечается, что белая карточка выражает признание за честную игру и другие человечные поступки, сообщает Sky News.

Белые карточки ввели в рамках инициативы Национального плана Португалии по этике в спорте для поощрения честной игры, их приняла Португальская федерация футбола.

Они отличаются от желтых и красных карточек, которые используются только для наказания игроков за нарушения.

Исторический футбольный матч завершился со счетом 5:0 в пользу "Бенфики".

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