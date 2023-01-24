МЧС: Треть гидротехнических сооружений в Казахстане находится в аварийном состоянии

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин на заседании правительства рассказал, что состояние гидротехнических сооружений вызывает особое опасение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, необходимо уделить внимание вопросам создания свободных объемов в водохранилищах.

"Без этого невозможно регулировать безопасный уровень рек. По нашим данным, в стране насчитывается 1806 сооружений. Из них 471 требует ремонта, наибольшее количество из которых размещается в Карагандинской – 160, 93 – в Восточно-Казахстанской, 56 – в Актюбинской и 41 – в Алматинской областях". Юрий Ильин

Он уточнил, что оценка технического состояния сооружений затруднена из-за отсутствия анализа состояния и результатов работы госорганов и частных владельцев по их ремонту, а также ежегодными изменениями Министерством экологии их числа. Для примера: в начале 2022 года их было 1823.

"Министерством экологии не завершена реконструкция поврежденного в 2021 году Капчагайского водохранилища в Туркестанской области, которое в весенний период может мгновенно наполниться и разрушиться, где в опасной зоне расположено семь населенных пунктов – Казата, Танатар, Шаян, Жамбыл, Шыбыт, Таскудык, в которых проживает свыше 15 тыс. человек". Юрий Ильин

Требует решения проблема ремонта плотины №87 на канале им. К. Сатпаева в Павлодарской области, разрушение которой может повлечь подтопление 460 домов в двух населенных пунктах – Шидерты, Шикылдак, и перебои с водоснабжением Астаны и Караганды.

При этом, как добавил глава МЧС, Министерством экологии и природных ресурсов учитываются ремонтные работы только республиканских сооружений, коммунальные и частные остаются без внимания на протяжении многих лет. Об этом свидетельствует проект Комплексного плана развития водной отрасли, в который не вошли мероприятия по ремонту и модернизации коммунальных и частных гидротехнических сооружений.

В настоящее время сложная ситуация складывается на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе, где от неправильного регулирования воды уже накоплено 4,9 млрд кубометров воды, что на 2,2 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. С 14 января начат сброс в Арнасайское понижение с расходом 300 кубометров в секунду.

"Возможная паводковая ситуация осложняется тем, что ледостав в северных районах Кызылординской области устанавливался при расходах воды порядка 300-400 кубометров в секунду, а увеличенные до 500 кубометров расходы практически не дошли до Кызылорды на момент установки ледяной трубы. Ситуация также усложняется выпавшим на территории Туркестанской области снегом. При этом в горах по всей области запасы снега больше нормы на 47-49%". Юрий Ильин

Министр добавил, что это приведет к практически нерегулируемому увеличению сброса талых вод по реке Арысь в Сырдарью и риска подтопления населенных пунктов в низовьях реки Сырдарья.

"Акиматом Кызылординской области в целях проведения взрывных работ на реке выделено 10 млн тенге, 16 января 2023 года объявлен конкурс. Для определения риска опасности выхода из пологов берегов реки Сырдарья, а также проверки готовности системы Гражданской защиты осуществлен выезд оперативной группы МЧС и акиматов". Юрий Ильин

Одновременно Министерству экологии направлена рекомендация о создании межведомственной рабочей группы под их руководством, с участием специалистов министерств по ЧС и энергетики, акиматов Кызылординской и Туркестанской областей для контроля за ходом накопления воды в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе.

Ранее Юрий Ильин рассказал, что более 250 населенных пунктов Казахстана находятся в зоне риска подтопления.