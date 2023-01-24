МЧС: Треть гидротехнических сооружений в Казахстане находится в аварийном состоянии
По его словам, необходимо уделить внимание вопросам создания свободных объемов в водохранилищах.
"Без этого невозможно регулировать безопасный уровень рек. По нашим данным, в стране насчитывается 1806 сооружений. Из них 471 требует ремонта, наибольшее количество из которых размещается в Карагандинской – 160, 93 – в Восточно-Казахстанской, 56 – в Актюбинской и 41 – в Алматинской областях". Юрий Ильин
Он уточнил, что оценка технического состояния сооружений затруднена из-за отсутствия анализа состояния и результатов работы госорганов и частных владельцев по их ремонту, а также ежегодными изменениями Министерством экологии их числа. Для примера: в начале 2022 года их было 1823.
"Министерством экологии не завершена реконструкция поврежденного в 2021 году Капчагайского водохранилища в Туркестанской области, которое в весенний период может мгновенно наполниться и разрушиться, где в опасной зоне расположено семь населенных пунктов – Казата, Танатар, Шаян, Жамбыл, Шыбыт, Таскудык, в которых проживает свыше 15 тыс. человек". Юрий Ильин
Требует решения проблема ремонта плотины №87 на канале им. К. Сатпаева в Павлодарской области, разрушение которой может повлечь подтопление 460 домов в двух населенных пунктах – Шидерты, Шикылдак, и перебои с водоснабжением Астаны и Караганды.
При этом, как добавил глава МЧС, Министерством экологии и природных ресурсов учитываются ремонтные работы только республиканских сооружений, коммунальные и частные остаются без внимания на протяжении многих лет. Об этом свидетельствует проект Комплексного плана развития водной отрасли, в который не вошли мероприятия по ремонту и модернизации коммунальных и частных гидротехнических сооружений.
В настоящее время сложная ситуация складывается на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе, где от неправильного регулирования воды уже накоплено 4,9 млрд кубометров воды, что на 2,2 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. С 14 января начат сброс в Арнасайское понижение с расходом 300 кубометров в секунду.
"Возможная паводковая ситуация осложняется тем, что ледостав в северных районах Кызылординской области устанавливался при расходах воды порядка 300-400 кубометров в секунду, а увеличенные до 500 кубометров расходы практически не дошли до Кызылорды на момент установки ледяной трубы. Ситуация также усложняется выпавшим на территории Туркестанской области снегом. При этом в горах по всей области запасы снега больше нормы на 47-49%". Юрий Ильин
Министр добавил, что это приведет к практически нерегулируемому увеличению сброса талых вод по реке Арысь в Сырдарью и риска подтопления населенных пунктов в низовьях реки Сырдарья.
"Акиматом Кызылординской области в целях проведения взрывных работ на реке выделено 10 млн тенге, 16 января 2023 года объявлен конкурс. Для определения риска опасности выхода из пологов берегов реки Сырдарья, а также проверки готовности системы Гражданской защиты осуществлен выезд оперативной группы МЧС и акиматов". Юрий Ильин
Одновременно Министерству экологии направлена рекомендация о создании межведомственной рабочей группы под их руководством, с участием специалистов министерств по ЧС и энергетики, акиматов Кызылординской и Туркестанской областей для контроля за ходом накопления воды в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе.
Ранее Юрий Ильин рассказал, что более 250 населенных пунктов Казахстана находятся в зоне риска подтопления.