В Казахстане ужесточат требования к аттестации ЧСИ

Министерство юстиции подготовило приказ "Об утверждении Правил оказания государственных услуг по вопросам исполнительного производства", сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся дополнения в правила оказания государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частного судебного исполнителя".

Так, основания для отказа в оказании государственной услуги дополнены еще одним пунктом. Претенденту могут отказать в связи с несоответствием его или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания госуслуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК.

Как поясняется, такое дополнение вносится по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в сфере государственных услуг.

Кроме того, основанием для отказа в проведении аттестации являются:

установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;

наличие ограничений, установленных законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.

Также предусматривается, что во проведения устного собеседования члены комиссии будут задавать претенденту в ЧСИ пять вопросов, соответствующих тематике правовых дисциплин, знание которых необходимо на занятие деятельностью частного судебного исполнителя.

Ранее в правилах присутствовала формулировка "не менее трех вопросов", что позволяло одному претенденту задавать три вопроса, а другому более трех, что создает условия для коррупции.

В этой связи предлагается исключить слово "не менее" и обозначить конкретное количество задаваемых вопросов, отметили в Минюсте.

Предлагаемые поправки также предусматривают, что на втором этапе для подготовки к устному собеседованию будет отводится 10 минут. Правильность ответов претендента на устное собеседование оценивается членами Комиссии по пятибалльной системе.

Каждый член Комиссии оценивает ответы по каждому вопросу аттестуемого по пятибалльной системе независимо от других.

По итогам второго этапа председательствующий производит подсчет результатов, выставленных членами Комиссии, и выводит общий средний балл. Средний балл определяется путем разделения общего количества набранных баллов претендента на количество присутствующих членов комиссии. Итоговый балл претендента при расчете 3,3 оценивается, как 3,3 при расчете 4,2 оценивается 4,2 и так далее.

Оценки членов комиссии, а также общий средний балл, набранный аттестуемым по устному собеседованию, отражаются в протоколе. Претендент считается прошедшим аттестацию, если общий средний балл составил от четырех баллов и выше.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 февраля.