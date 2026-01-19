В Казахстане ЧСИ будут проходить аттестацию в автоматизированном режиме

Министерство юстиции подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила оказания государственных услуг по вопросам исполнительного производства, сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливается порядок прохождения аттестации в автоматизированном режиме путем сдачи двухэтапной аттестации:

комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан;

компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков.

В Минюсте пояснили, что приказ подготовлен в целях автоматизации процесса проведения аттестации лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля.