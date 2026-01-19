#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане ЧСИ будут проходить аттестацию в автоматизированном режиме

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 12:18 Фото: zhso.kz
Министерство юстиции подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила оказания государственных услуг по вопросам исполнительного производства, сообщает Zakon.kz.

В частности, устанавливается порядок прохождения аттестации в автоматизированном режиме путем сдачи двухэтапной аттестации:

  • комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан;
  • компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков.

В Минюсте пояснили, что приказ подготовлен в целях автоматизации процесса проведения аттестации лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
