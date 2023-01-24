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Порядок подачи заявок на льготное автокредитование могут изменить в Казахстане

Порядок подачи заявок на льготное автокредитование могут изменить в Казахстане Фото: pixabay
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев 24 января в кулуарах правительства заявил о планах по пересмотру механизма льготного автокредитования в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев напомнил, что по льготному автокредитованию сумма выдаваемого кредита должна быть до 10 миллионов тенге, а  стоимость автомашины не должна превышать 15 миллионов тенге. Такие параметры, по его словам, были сделаны для того, чтобы сделать программу доступной для большинства населения. 

"Мы говорим о том, что программу постараемся начать до конца месяца". Марат Карабаев

По его словам, на этой неделе Фонд развития промышленности проведет брифинг, тогда и будут озвучены сроки и условия.

"Здесь вопрос в целом о пересмотре механизма программы стоит. Если до этого сначала обращались в автосалоны и только потом шли в банк, то теперь АО "Фонд развития промышленности" предлагает другой механизм: чтобы сначала в фонд обратились, там будет электронная очередь, а потом в автосалон. Чтобы автосалоны в определенные оговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль". Глава МИИР РК

При этом он заявил, что с проблемой долгого ожидания авто люди сталкиваются не только в Казахстане, но и во многих странах мира.

В мае 2022 года на программу выделили 100 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря на эти деньги одобрили более 14 тысяч займов, в том числе уже выдали более 12,5 тысячи новых авто. Средний размер автокредита составил 7,8 млн тенге.

В конце 2022 года сообщалось о планах запустить льготное автокредитование в январе 2023 года.

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