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Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши по футболу

Футбол Тренер Польша Фото: Instagram/portugal
Экс-наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш после ЧМ-2022 в Катаре получил новую должность. Он стал главным тренером польской дружины, сообщает Zakon.kz.

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Эту информацию распространил президент польского футбольного союза Цезари Кулеша, который и  представил португальского тренера.

Официальное представление Сантуша пройдет в ближайшее время. Как пишут некоторые источники, перед португальским наставником поставлена задача попасть на чемпионат Европы 2024 года.

Сантуш в качестве тренера сборной Португалии победил на Евро-2016, а также выиграл Лигу наций-2019. 

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Куандык Шынасилов
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