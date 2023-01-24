Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши по футболу
Фото: Instagram/portugal
Экс-наставник сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш после ЧМ-2022 в Катаре получил новую должность. Он стал главным тренером польской дружины, сообщает Zakon.kz.
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Эту информацию распространил президент польского футбольного союза Цезари Кулеша, который и представил португальского тренера.
Do zobaczenia jutro na konferencji na @PGENarodowy! pic.twitter.com/cJVk8chP3i— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 23, 2023
Официальное представление Сантуша пройдет в ближайшее время. Как пишут некоторые источники, перед португальским наставником поставлена задача попасть на чемпионат Европы 2024 года.
Сантуш в качестве тренера сборной Португалии победил на Евро-2016, а также выиграл Лигу наций-2019.
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