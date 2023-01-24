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Психолог назвал причины нежелания вступать в брак

брак в 2023 году Фото: pixabay
Люди не хотят заключать брак, потому что он не так полезен, как прежде, и часто сопряжен со значительными финансовыми издержками, сообщает Zakon.kz.

Психолог Макс Блумберг в беседе с Daily Mail заявил, что современное общество гораздо лояльнее относится к парам, живущим вместе без официального оформления отношений.

По его словам, люди не стремятся жениться, потому что все реже сталкиваются с осуждением со стороны старшего поколения.

Кроме того, для новых поколений такая модель отношений часто кажется более рациональной. С одной стороны, они не готовы тратить большие суммы денег на организацию свадьбы, а с другой – им кажется, что без брака ниже риск негативных последствий возможного расставания.

Для женщин, по мнению психолога, брак потерял прежнюю ценность, поскольку теперь они могут обеспечить себя самостоятельно.

Если раньше замужество было гарантом финансовой стабильности, то сейчас можно строить карьеру и вести хозяйство независимо от социального статуса.

В то же время, по словам психолога, люди не всегда готовы финансово и эмоционально инвестировать в отношения.


"Брак неизбежно означает, что вам придется идти на компромисс. У вас не будет свободы делать то, что хочется. Также вы можете обнаружить, что у вас больше нет свободы действий в отношении траты своих денег. Люди смотрят на отдачу от своих инвестиций, и если им кажется, что этого недостаточно, они не женятся".Макс Блумберг


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