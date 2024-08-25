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Названы знаки зодиака, которые чаще других вступают в брак по расчету

Брак по расчету, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 06:40 Фото: pixabay
Российские астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других склонны вступать в брак по расчету, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрим пять таких знаков.

Телец

Телец – практичный и осторожный знак, который часто предпочитает основывать брак на стабильности и надежности, а не на любви. Они тщательно исследуют все возможные варианты перед тем, как сделать окончательный выбор. Хотя они могут проявлять расчетливость в выборе партнера, это не означает, что все Тельцы женятся исключительно по расчету.

Лев

Львы любят быть в центре внимания и окружены роскошью. Они могут выбирать партнеров, которые помогут им достичь высоких социальных позиций и материального достатка. Брак по расчету для Львов часто связан с желанием подняться по социальной лестнице или укрепить свои позиции в обществе. Проблемы могут возникнуть, если партнер не оправдает их ожиданий или не проявит искренних чувств.

Весы

Весы стремятся к гармонии и балансу и часто учитывают свои выгоды при выборе партнера. Они могут искать отношения, которые принесут им материальные или социальные преимущества. Весы готовы идти на уступки и компромиссы ради достижения своих целей, но им также важно найти человека, который разделяет их ценности.

Стрелец

Стрельцы, огненные и независимые, могут вступать в брак по расчету, чтобы улучшить условия для своих путешествий и свободы. Для них брак может быть просто формальностью, договоренностью, которая не мешает им вести привычный образ жизни. Они могут не стремиться к созданию семьи или заботе о детях и партнере.

Козерог

Козероги часто выбирают партнеров, которые могут обеспечить им финансовую безопасность и комфорт. Для Козерогов брак – не просто романтическое приключение, а серьезный проект. Они ценят финансовую надежность и предпочитают партнеров с устойчивым доходом. Если они находят идеального партнера, который соответствует их требованиям, то могут стать надежными и любящими супругами.

Ранее астрологи выделили четыре знака зодиака, которые на их взгляд считаются самыми современными.

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