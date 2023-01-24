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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 25 января

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 25 января Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на на 25 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием обширного северо-западного антициклона на большей части страны сохраняется погода без осадков.

Как отметили синоптики, лишь на севере, востоке Казахстана с прохождением атмосферных разделов пройдет снег, с низовой метелью и усилением ветра, на севере, западе, юге ожидается туман.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз 28 градусов.

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