Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 25 января

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на на 25 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием обширного северо-западного антициклона на большей части страны сохраняется погода без осадков.

Как отметили синоптики, лишь на севере, востоке Казахстана с прохождением атмосферных разделов пройдет снег, с низовой метелью и усилением ветра, на севере, западе, юге ожидается туман.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный мороз 28 градусов.