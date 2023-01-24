В Казахстане разрешат охоту на сайгаков для научных целей

Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил приказ "Об утверждении лимита на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 15 февраля 2023 года по 15 февраля 2024 года включительно", сообщает Zakon.kz.

В общей сложности в научных целях планируется изъять 1815 сайгаков в четырех областях Казахстана.

Разработаны следующие лимиты изъятия:

в Акмолинской области – 705 сайгаков;

в Карагандинской – 700;

в Костанайской – 210;

в Западно-Казахстанской – 200 особей.

"Весь лимит на сайгака выделяется исключительно для научных целей. Представленные квоты для изъятия в научных целях являются гарантированными для Национального референтного центра по ветеринарии, Института зоонозных инфекций, Института зоологии МОН РК и Казахского научно-исследовательского ветеринарного института. Дополнительные квоты, в том числе для других организаций, могут выделяться на уровне областей также в пределах выделенных лимитов", – говорится в документе.

Помимо сайгаков утверждаются лимиты на охоту и других животных, в том числе: карсаков, кабанов, маралов, косуль, бурых медведей, на рысь, лосей, лисиц, барсуков и др.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 февраля.

Ранее председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК Нурлан Кылышбаев сообщал, что Институт зоологии дал рекомендации по регулированию численности сайгаков.

Согласно научному заключению, в связи с резким увеличением численности популяции сайгаков в нескольких регионах, приведшей к конкуренции с домашними животными из-за кормов и водопоев, заходу сайгаков на сельскохозяйственные посевы, возникла необходимость регулирования чрезмерно возросшей численности сайгаков.

Из-за резкого снижения численности сайгаков с 1999 года в Казахстане был введен запрет на его использование до 2023 года, за исключением научных целей.

Благодаря принятым мерам наблюдается ежегодный рост численности сайгаков в среднем на 40% – со 152 тыс. в 2017 до 1 млн 300 тыс. особей в 2022 году.



