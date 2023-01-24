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Токаев прекратил полномочия Маулена Ашимбаева и депутатов Сената

Токаев прекратил полномочия Маулена Ашимбаева и депутатов Сената Фото: senate.parlam.kz
24 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия Маулена Ашимбаева и депутатов Сената Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства прекращены полномочия следующих депутатов Сената Парламента РК:

  • Ашимбаева Маулена Сагатханулы;
  • Волкова Владимира Васильевича;
  • Жумагулова Бакытжана Турсыновича;
  • Жусипа Нурторе Байтелесовича;
  • Калтаевой Ляззат Молдабековны;
  • Кожамжарова Кайрата Пернешовича;
  • Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;
  • Мусабаева Талгата Амангельдиевича;
  • Нуржигитовой Даны Омирбаевны;
  • Сафинова Канатбека Бейсенбековича;
  • Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;
  • Трумова Серикбая Утелгеновича;
  • Шакирова Аскара Оразалиевича.

Другим указом президента депутатами Сената Парламента РК назначены:

  • Асанов Жакип Кажманович;
  • Ашимбаев Маулен Сагатханулы;
  • Жусип Нурторе Байтелесович;
  • Калтаева Ляззат Молдабековна;
  • Шакиров Аскар Оразалиевич.

Согласно третьему указу главы государства, депутатами Сената Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана назначены:

  • Больгерт Евгений Андреевич;
  • Кузиев Закиржан Пирмухамедович;
  • Ниязова Нурия Исмагиловна;
  • Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;
  • Шиповских Геннадий Геннадиевич.

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