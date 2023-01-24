Токаев прекратил полномочия Маулена Ашимбаева и депутатов Сената
Фото: senate.parlam.kz
24 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия Маулена Ашимбаева и депутатов Сената Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства прекращены полномочия следующих депутатов Сената Парламента РК:
- Ашимбаева Маулена Сагатханулы;
- Волкова Владимира Васильевича;
- Жумагулова Бакытжана Турсыновича;
- Жусипа Нурторе Байтелесовича;
- Калтаевой Ляззат Молдабековны;
- Кожамжарова Кайрата Пернешовича;
- Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;
- Мусабаева Талгата Амангельдиевича;
- Нуржигитовой Даны Омирбаевны;
- Сафинова Канатбека Бейсенбековича;
- Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;
- Трумова Серикбая Утелгеновича;
- Шакирова Аскара Оразалиевича.
Другим указом президента депутатами Сената Парламента РК назначены:
- Асанов Жакип Кажманович;
- Ашимбаев Маулен Сагатханулы;
- Жусип Нурторе Байтелесович;
- Калтаева Ляззат Молдабековна;
- Шакиров Аскар Оразалиевич.
Согласно третьему указу главы государства, депутатами Сената Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана назначены:
- Больгерт Евгений Андреевич;
- Кузиев Закиржан Пирмухамедович;
- Ниязова Нурия Исмагиловна;
- Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;
- Шиповских Геннадий Геннадиевич.
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