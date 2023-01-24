Токаев назначил Жакипа Асанова депутатом Сената

24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Указом, опубликованном на Акорде, Токаев в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции назначил пятерых депутатов Сената, в их числе бывший председатель Верховного суда РК Жакип Асанов.



В список назначенных депутатов Сената Парламента РК вошли:

Асанов Жакип Кажманович;

Ашимбаев Маулен Сагатханулы;

Жусип Нурторе Байтелесович;

Калтаева Ляззат Молдабековна;

Шакиров Аскар Оразалиевич.



Указ вводится в действие со дня подписания.

Стоит отметить, что указом, опубликованном ранее, Токаев прекратил полномочия Маулена Ашимбаева, Жусипа Нурторе, Калтаевой Ляззат, Шакирова Аскара.

Жакип Асанов родился 17 августа 1963 года в Кызылорде. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985) по специальности "Юрист".

Трудовую деятельность он начал с должности стажера Кзыл-Ординской областной коллегии адвокатов (1985-1986). В разные годы работал прокурором Павлодарской области (02.2002-27.06.2003), вице-министром юстиции РК (27.06.2003-03.06.2005), заместителем генпрокурора РК (06.09.2012-25.04.2016), генпрокурором РК (25.04.2016-12.2017).

С 11 декабря 2017 года по 8 декабря 2022 года Жакип Асанов занимал должность председателя Верховного суда РК.