Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев назначил Жакипа Асанова депутатом Сената

Токаев назначил Жакипа Асанова депутатом Сената Фото: пресс-служба ВС РК
24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Указом, опубликованном на Акорде, Токаев в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции назначил пятерых депутатов Сената, в их числе бывший председатель Верховного суда РК Жакип Асанов.

В список назначенных депутатов Сената Парламента РК вошли:

  • Асанов Жакип Кажманович;
  • Ашимбаев Маулен Сагатханулы;
  • Жусип Нурторе Байтелесович;
  • Калтаева Ляззат Молдабековна;
  • Шакиров Аскар Оразалиевич.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Стоит отметить, что указом, опубликованном ранее, Токаев прекратил полномочия Маулена Ашимбаева, Жусипа Нурторе, Калтаевой Ляззат, Шакирова Аскара.

Жакип Асанов родился 17 августа 1963 года в Кызылорде. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985) по специальности "Юрист".

Трудовую деятельность он начал с должности стажера Кзыл-Ординской областной коллегии адвокатов (1985-1986). В разные годы работал прокурором Павлодарской области (02.2002-27.06.2003), вице-министром юстиции РК (27.06.2003-03.06.2005), заместителем генпрокурора РК (06.09.2012-25.04.2016), генпрокурором РК (25.04.2016-12.2017).

С 11 декабря 2017 года по 8 декабря 2022 года Жакип Асанов занимал должность председателя Верховного суда РК.

Читайте также

Кто стал новым депутатом Сената и кто его покинул?

Токаев прекратил полномочия Маулена Ашимбаева и депутатов Сената

Токаев принял верительные грамоты послов четырех стран

Анастасия Московчук
Сенат Парламента РК Асанов Жакип Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Скончался композитор Арман Дуйсенов
Скончался композитор Арман Дуйсенов
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления