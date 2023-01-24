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Стало известно, когда проведут центральное водоснабжение в предгорных районах Алматы

вода в Алматы Фото: freepik
Весной 2023 года начнется строительство магистральных сетей в микрорайонах Кенсай и Кольсай. Решится вопрос и по микрорайону Каменское плато, сообщает Zakon.kz.

Для проведения магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайон Кенсай уже разработана проектно-сметная документация и определен подрядчик. Ориентировочно строительство начнется весной, заявил на брифинге в РСК представитель отдела газо- и водоснабжения Управления энергетики и водоснабжения Алматы Темирлан Жапарбек.

"Что касается Кольсая, то уличные сети водопровода и канализации были построены в 2021 году, но остается этап по соединению микрорайона с действующими сетями. Для этого разработан проект, также определена подрядная организация. Работы также начнутся весной".Темирлан Жапарбек

По его словам, в микрорайоне Каменское плато острый дефицит с водоснабжением сложился из-за плотной застройки и множества объектов.

Водоснабжение микрорайона осуществляется из подземных источников, а в скважинах упал горизонт питьевой воды. В 2020 году микрорайон объявили зоной дефицитного водоснабжения и прекратили выдачу технических условий для подключения новых объектов.

"Для снятия дефицита планируется проектирование и строительство дополнительных сооружений для увеличения объемов подачи воды. Сейчас проведено строительство временного водопровода к общей системе водоснабжения города".Темирлан Жапарбек


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