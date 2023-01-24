Токаев подписал закон о сотрудничестве с Китаем при ЧП в гражданской авиации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", сообщает Zakon.kz.

Цель соглашения – сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).



Соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств.

Как отмечалось в парламенте во время обсуждения документа, организация и выполнение поисково-спасательных операций предусматривает конкретный алгоритм взаимных действий.

В частности, граница районов поиска и спасания определена по казахстанско-китайской государственной границе и границе между прилегающими районами. Все поисково-спасательные операции на территории Казахстана и Китая, а также в прилегающих районах будут осуществляться в соответствии с законодательством каждого из государств.

Предусматривается, что каждая сторона будет обеспечивать наличие в своем районе ответственности служб поиска и спасания гражданских воздушных судов и их круглосуточное дежурство.

Кроме того, документ предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении, об авиационном происшествии и о запросе помощи с другой стороны.

Также говорится, что стороны будут самостоятельно нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности.



