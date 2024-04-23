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Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в авиации

Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в авиации, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 18:02 Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 апреля подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, сообщает Zakon.kz.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее на заседании Мажилиса министр транспорта Марат Карабаев, представляя этот закон, сообщил, что страны договорились наладить сотрудничество между своими поисково-спасательными службами для поиска и спасения пассажиров и экипажей, а также воздушных судов, терпящих либо потерпевших бедствие. 

По его словам, операции будут проводиться в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Подробнее можно прочитать здесь

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