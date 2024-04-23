Казахстан ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о сотрудничестве в авиации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 апреля подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее на заседании Мажилиса министр транспорта Марат Карабаев, представляя этот закон, сообщил, что страны договорились наладить сотрудничество между своими поисково-спасательными службами для поиска и спасения пассажиров и экипажей, а также воздушных судов, терпящих либо потерпевших бедствие.



По его словам, операции будут проводиться в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Подробнее можно прочитать здесь.