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Законодательство РК

В Алматинской области замначальника колонии попал под следствие

В Алматинской области замначальника колонии попал под следствие Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника колонии в Алматинской области попал под следствие, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что заместитель начальника Учреждения №57 ДУИС МВД РК по Алматинской области сделал очень прибыльный бизнес из своей должности. Пронести запретные предметы, получить телефон и устроить свидание после отбоя не проблема, главное решить вопрос с деньгами. 


В настоящее время видеозапись изучается сотрудниками управления собственной безопасности.

Департаментом УИС по Алматинской и Жетысуской областях назначено служебное расследование, по результатам которого виновные сотрудники будут привлечены к ответственности. 

Также начато досудебное расследование по части 2-1 статьи 361 УК РК (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное сотрудником правоохранительного органа). 

Ранее стало известно, что cотрудник колонии задержан в Уральске. 

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Анастасия Стативкина
Алматинская область
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