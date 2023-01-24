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Сотрудник колонии задержан в Уральске

Сотрудник ДУИС был задержан в Уральске Фото: Zakon.kz
В Уральске был задержан сотрудник колонии и посредник по передаче наркотиков, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что в собственной квартире был задержан оперуполномоченный оперативного отдела учреждения №28 ДУИС МВД РК по ЗКО и посредник по передаче наркотиков. В ходе проведения обыска по месту проживания были изъяты наркотики. 

"17 января указанные лица были задержаны в рамках досудебного расследования по ст. 297 ч. 3 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов")". Пресс-служба ДУИС по ЗКО

Они водворены в ИВС УП Уральска.

Как отметили в ведомстве, информация о том, что один из задержанных является родственником начальника ДУИС по ЗКО, не соответствует действительности.

Назначена служебная проверка.

В начале октября 2022 года в Уральске за пытки осудили четырех сотрудников колонии. 

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Анастасия Стативкина
Западно-Казахстанская область Уральск
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