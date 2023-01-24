В Кыргызстане повысят цену на электроэнергию для населения

Стоимость электроэнергии для населения Кыргызстана повысится на 30% с мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что если этого не сделать, то страна рискует навсегда потерять энергетическую отрасль.



С мая 2023 года цена электроэнергии для населения Кыргызстана увеличится на 30% – с 0,77 сома (4,13 тенге) до 1 сома (5,37 тенге) за кВт*ч.

"Если мы этого не сделаем, мы рискуем навсегда потерять нашу энергетическую отрасль. Потому что к себестоимости произведенной у нас электроэнергии в 21 тыйынов добавляются затраты на оплату труда энергетиков, замену устаревших трансформаторов, проводов, столбов, и стоимость 1 кВтч электроэнергии в итоге составляет 2 сом 38 тыйынов". Садыр Жапаров

По его словам, за годы независимости в Кыргызстане не было построено ни одной гидроэлектростанции, трансформаторы большой мощности и высоковольтные линии не обновлялись, износ электрооборудования составляет более 80%.

При этом в полтора раза выросла численность населения, в разы увеличилось число построек. Если в 1991 году потребление электроэнергии в Кыргызстане составляло 9 млрд кВт*ч, то на сегодня – около 16 млрд.

Более того, в последние 15 лет в зимнее время года Кыргызстан импортирует 3 млрд кВт*ч электроэнергии по 3 сома (16,11 тенге). Горнодобывающей промышленности энергоресурс поставляется по 5,04 сома за кВт*ч (27,06 тенге), государственным и средним предприятиям – по 3,4 сома (18,26 тенге), а населению – по 0,77 сома (4,13 тенге), малообеспеченным семьям – по 0,5 сома (2,68 тенге).

Тариф для населения сейчас составляет 0,77 сома при потреблении до 700 кВт*ч в месяц, а свыше 700 кВт*ч – 2,16 сома (11,6 тенге).

"При этом долг энергоотрасли составляет 137 миллиардов сомов (735,6 млрд тенге). Грубо говоря, отечественная энергетика стала полуживой". Садыр Жапаров

Президент также прокомментировал "локальные отключения электроэнергии".

"Я напрямую получаю информацию о текущей ситуации в энергетике, веерных отключений не было, потребление электроэнергии значительно увеличилось из-за сильных холодов, на оборудование приходится нагрузка. В этой связи вынужденно временно отключается электроэнергия, чтобы сохранить оборудование и не допустить аварийных отключений. Если работы по снижению энергопотребления не будут проведены вовремя, это может привести к системной аварии не только энергосистемы Кыргызстана, но и объединенной энергосистемы Центральной Азии (появится риск повторения системного сбоя 25 января 2022)". Садыр Жапаров

Садыр Жапаров заверил, что в будущем долг энергоотрасли будет полностью погашен, что позволит стране обеспечивать себя собственной электроэнергией.