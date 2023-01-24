Гигантский айсберг откололся от шельфового ледника в Антарктиде

Огромный айсберг откололся от шельфового ледника Антарктиды недалеко от исследовательской станции британских полярников. Площадь ледяной глыбы составляет 1550 квадратных километров (толщина 150 метров), сообщает Zakon.kz.

Айсберг откололся, когда трещина, известная как Пропасть-1, полностью прошла через шельфовый ледник, пишет Science Alert.

Это произошло через десять лет после того, как полярники впервые заметили массивные трещины на шельфе. Похожее отделение айсберга площадью 1270 км² произошло около года назад.

Отрыв айсберга произошел неподалеку от британской исследовательской станции "Галлей VI". Ее персонал ведет постоянные наблюдения за состоянием шельфового ледника. Ранее базу перенесли на 23 км вглубь от побережья, поскольку расширяющиеся трещины во льду грозили отрезать ее от материка.

Как сообщается, событие не связано с изменением климата. Британская антарктическая служба (BAS) заявила, что это было ожидаемым и является "частью естественного поведения шельфового ледника Бранта".

Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга, также ему будет присвоено имя.