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Мир

От крупнейшего в мире айсберга откололась глыба площадью около 80 квадратных километров

айсберг, океан, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 14:24 Фото: Х/NASA
Глыба льда площадью около 80 квадратных километров откололась от самого большого на планете айсберга А23а в Южной Атлантике, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), разрушение крупнейшего в мире айсберга может привести к гибели пингвинов.

"Айсберг-гигант А23а в настоящее время дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в Южной Атлантике в море Скоша. Медленно вращаясь, за 10 дней он отдалился от береговой линии примерно на 40 км. Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 кв. км, что составляет примерно 2% ледяного гиганта", – пояснила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации института Полина Солощук.

Таким образом, с ноября 2023 года в период дрейфа по чистой воде площадь айсберга сократилась почти на 11%.

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем неожиданно начал движение вдоль береговой линии Антарктиды. В середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1,4 тыс. км.

По данным ААНИИ, в первые две недели 2025 года айсберг дрейфовал в направлении острова Южная Георгия, однако в середине января сменил направление движения и стал отступать на запад, а в последнюю декаду месяца начал вращаться.

Ученые говорят, что его дальнейшая траектория будет зависеть от ветра и течений в этой части океана. По прогнозам, откалывающиеся куски постепенно будут разрушаться океанским теплом и течениями.

Ранее в "Роскосмосе" опубликовали снимок айсберга А23а, который в тот момент уверенно приближался к острову Южная Георгия. По мнению ученых, их столкновение было практически неминуемым. В этом случае, могли погибнуть пингвины и птицы, населяющие этот участок суши.

Андрей Дюсупов
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