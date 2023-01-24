Угонщик порезал себя при задержании в Алматы: появилось новое видео
Фото: скриншот видео
24 января в районе "Кар Сити" в Алматы при задержании угонщик авто порезал себя ножом. В полиции города предоставили видео от хозяина авто, который заснял неадекватное поведение злоумышленника, сообщает Zakon.kz.
На кадрах угонщик с ножом в руках сначала пытался открыть дверь машины, стоящей на улице, но водитель не позволил, закрыв дверь. Уходя от преследования, мужчина приставлял нож к животу.
Кроме того, скрываясь, он нанес себе резаные раны. На данный момент, согласно данным полиции, задержанный находится в медицинском учреждении.
Возле палаты выставлена охрана. Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
В заключении сказано, что назначены экспертизы. Обстоятельства выясняются.
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