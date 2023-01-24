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Детский пансионат в Алматы подозревают в доведении ребенка до самоубийства

Детский пансионат в Алматы подозревают в распространении экстремистских материалов Фото: polisia.kz
Департамент полиции города Алматы расследует уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Подозреваются благотворительные учреждения, действующие под видом детских пансионатов, передает Zakon.kz.

Таким образов в полиции прокомментировали появившиеся в соцсетях сообщения о неком происшествии в Наурызбайском районе города.

"Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие", - говорится в заявлении ДП города Алматы.

Проведенные обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.

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