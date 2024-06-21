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Детей в пансионатах Актобе обучали с помощью религиозной литературы

В Актобе ликвидировали псевдорелигиозные детские пансионаты, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 16:21 Фото: gov.kz
Прокуратура Актобе проверила два благотворительных учреждения, действующих в городе под видом детских пансионатов, и нашла нарушения законодательства, сообщает Zakon.kz.

Изучив личные дела воспитанников пансионатов "Актобе" и "Акжар", прокуроры установили, что их обучали при помощи религиозной литературы. Также были найдены тетради с религиозными записями.

Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям.

Религиозный уклон деятельности благотворительных учреждений также подтверждается опросами детей и воспитателей.

"Кроме того, нарушены требования санитарно-эпидемиологического, пожарного, трудового законодательства. Указанные пансионаты осуществляли свою деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений на объекты". Прокуратура Актюбинской области

В настоящее время судом по иску прокуратуры города Актобе пансионаты "Актобе" и "Акжар" лишены регистрации и ликвидированы.

Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков в кулуарах Сената ответил на вопрос о том, могут ли имамам в Казахстане запретить вести соцсети.

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