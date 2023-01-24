Партнеры Швеции по НАТО будут активно способствовать сглаживанию инцидента с Турцией - эксперт

Какие меры следует предпринять Швеции, чтобы сгладить отношения с Турцией и получить ее одобрение на вступление в НАТО, стоит ли Стокгольму рассчитывать на благосклонность Анкары, рассказала порталу Zakon.kz эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик.

Инцидент с сожжением Священного Корана, произошедший у турецкого посольства в Стокгольме, вызвал резкую реакцию со стороны турецких властей. Жесткие заявления по этому поводу выразили внешнеполитическое ведомство и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, четко обозначивший позицию страны, а именно, обвинив Швецию в неисполнении своих обязательств по подписанному трехстороннему меморандуму, который бы гарантировал ей возможность вступления в НАТО.

Комментируя перспективу решения данного инцидента, эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик заметила, что он не является первым.

С начала года это уже второй случай, когда шведская сторона находится в центре внимания - негативного - со стороны Анкары. В первую очередь это связано с недовольством Анкары мерами Стокгольма в отношении выполнения возложенных на него обязательств по противодействию терроризму. Речь идет о требовании Турции объявить террористическим ряд курдских организаций, а также выдать тех лиц, которые обвиняются в терроризме на территории этой страны и тех, кто подозревается в участии и попытке переворота в 2016 году. Эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик

Следует признать, что еще в декабре 2022 года возможность реализации подобного заключенного меморандума выглядела достаточно оптимистично, потому что шведская сторона выдала Турции первого осужденного за членство в рабочей партии "Курдистан" и тем самым продемонстрировала намерение предпринимать конкретные шаги по реализации меморандума о членстве в НАТО.

Говоря об этом, эксперт подчеркнула: "Однако уже в январе этого года подобный жест доброй воли был фактически перечеркнут случившимися событиями и это действительно может стать проблемой для Стокгольма, так как ратификация данного меморандума еще не свершилась, турецкий парламент все еще готовится рассматривать этот документ".

Соответственно, окончательное решение по поводу позиции Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО остается под вопросом, считает спикер.

Весьма показательной стала реакция Турции на произошедшие события в виде отмены запланированного на 27 января 2023 года визита министра обороны Швеции Пола Йонсона именно в знак протеста. Но это не означает, что Анкара и Стокгольм окончательно потеряли возможность договориться по вопросу вступления Швеции в НАТО. Стороны определенно сохранили возможность для того, чтобы продолжить переговорный процесс. Эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик

Для этого у них есть соответствующие дипломатические механизмы, есть возможность встречаться как на площадках НАТО, так и на других европейских форумах. Тем более, что официальная позиция шведского руководства в отношении инцидентов, которые были квалифицированы Анкарой, как разжигание исламофобии и даже как дискриминационные в отношении представителей ислама, достаточно четкая, осуждающая, однако Анкара, конечно, хотела бы видеть более проактивную позицию в отношении тех, кто допускает проявление подобных акций, прокомментировала эксперт.

По ее мнению, Анкара все-таки будет настаивать на том, чтобы Стокгольм выдал порядка 70 человек. Это в основном турецкие курды, которые подозреваются в участии в террористической деятельности, для Турции их выдача является приоритетом.

Безусловно, угроза отказаться поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО является серьезным рычагом воздействия на европейскую политику со стороны Анкары, чем, собственно, турецкая сторона при необходимости будет пользоваться. Поэтому ожидать какого-то окончательного решения по данному вопросу, тем более, отрицательного со стороны Анкары, было бы преждевременным. Скорее всего, будут иметь место дополнительные консультации, дополнительное выяснение отношений по дипломатическим каналам. Эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик

Турция часто и с завидной регулярностью выступает в такие конфронтационные отношения со своими партнерами в Европе, однако это не означает, что она готова пойти на разрыв отношений или прекращение своего членства в важных и стратегически, и геополитически структурах при европейском сообществе, подчеркнула эксперт.

Также, на ее взгляд, можно ожидать, что партнеры Швеции и Финляндии по НАТО и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, будут активно использовать свои дипломатические каналы для того, чтобы сгладить ситуацию.