Партнеры Швеции по НАТО будут активно способствовать сглаживанию инцидента с Турцией - эксперт
Инцидент с сожжением Священного Корана, произошедший у турецкого посольства в Стокгольме, вызвал резкую реакцию со стороны турецких властей. Жесткие заявления по этому поводу выразили внешнеполитическое ведомство и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, четко обозначивший позицию страны, а именно, обвинив Швецию в неисполнении своих обязательств по подписанному трехстороннему меморандуму, который бы гарантировал ей возможность вступления в НАТО.
Комментируя перспективу решения данного инцидента, эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик заметила, что он не является первым.
С начала года это уже второй случай, когда шведская сторона находится в центре внимания - негативного - со стороны Анкары. В первую очередь это связано с недовольством Анкары мерами Стокгольма в отношении выполнения возложенных на него обязательств по противодействию терроризму. Речь идет о требовании Турции объявить террористическим ряд курдских организаций, а также выдать тех лиц, которые обвиняются в терроризме на территории этой страны и тех, кто подозревается в участии и попытке переворота в 2016 году. Эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик
Следует признать, что еще в декабре 2022 года возможность реализации подобного заключенного меморандума выглядела достаточно оптимистично, потому что шведская сторона выдала Турции первого осужденного за членство в рабочей партии "Курдистан" и тем самым продемонстрировала намерение предпринимать конкретные шаги по реализации меморандума о членстве в НАТО.
Говоря об этом, эксперт подчеркнула: "Однако уже в январе этого года подобный жест доброй воли был фактически перечеркнут случившимися событиями и это действительно может стать проблемой для Стокгольма, так как ратификация данного меморандума еще не свершилась, турецкий парламент все еще готовится рассматривать этот документ".
Соответственно, окончательное решение по поводу позиции Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО остается под вопросом, считает спикер.
Весьма показательной стала реакция Турции на произошедшие события в виде отмены запланированного на 27 января 2023 года визита министра обороны Швеции Пола Йонсона именно в знак протеста. Но это не означает, что Анкара и Стокгольм окончательно потеряли возможность договориться по вопросу вступления Швеции в НАТО. Стороны определенно сохранили возможность для того, чтобы продолжить переговорный процесс. Эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик
Для этого у них есть соответствующие дипломатические механизмы, есть возможность встречаться как на площадках НАТО, так и на других европейских форумах. Тем более, что официальная позиция шведского руководства в отношении инцидентов, которые были квалифицированы Анкарой, как разжигание исламофобии и даже как дискриминационные в отношении представителей ислама, достаточно четкая, осуждающая, однако Анкара, конечно, хотела бы видеть более проактивную позицию в отношении тех, кто допускает проявление подобных акций, прокомментировала эксперт.
По ее мнению, Анкара все-таки будет настаивать на том, чтобы Стокгольм выдал порядка 70 человек. Это в основном турецкие курды, которые подозреваются в участии в террористической деятельности, для Турции их выдача является приоритетом.
Безусловно, угроза отказаться поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО является серьезным рычагом воздействия на европейскую политику со стороны Анкары, чем, собственно, турецкая сторона при необходимости будет пользоваться. Поэтому ожидать какого-то окончательного решения по данному вопросу, тем более, отрицательного со стороны Анкары, было бы преждевременным. Скорее всего, будут иметь место дополнительные консультации, дополнительное выяснение отношений по дипломатическим каналам. Эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик
Турция часто и с завидной регулярностью выступает в такие конфронтационные отношения со своими партнерами в Европе, однако это не означает, что она готова пойти на разрыв отношений или прекращение своего членства в важных и стратегически, и геополитически структурах при европейском сообществе, подчеркнула эксперт.
Также, на ее взгляд, можно ожидать, что партнеры Швеции и Финляндии по НАТО и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, будут активно использовать свои дипломатические каналы для того, чтобы сгладить ситуацию.
Официальный представитель Белого Дома уже выразил свою поддержку на скорое вступление двух стран в члены НАТО. Думаю, можно ожидать, что визит министра обороны Швеции в Анкару все-таки состоится, но будет просто перенесен на более позднюю дату, что наглядно покажет сохранение возможности политического диалога между двумя сторонами. Тем более, повод, хоть и был достаточно чувствительный, однако недостаточный для того, чтобы годами выстраиваемые отношения были подвержены столь быстрой конфронтации и эрозии. Эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик