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Турция отложила заявку Швеции на вступление в НАТО

Турция отложила заявку Швеции на вступление в НАТО Фото: pixabay
Комиссия в Турции отложила голосование по заявке Швеции о вступлении в НАТО в минувший четверг, сообщает Zakon.kz.

Есть вероятность, что к рассмотрению заявки в Турции вернуться на следующей неделе. Но пока четких сроков для этого не установили. Об этом накануне рассказал председатель Фуат Октай, пишет Reuters.

Возможность Швеции вступить в Альянс должна рассмотреть специальная комиссия, которую контролирует правящая партия президента Тайипа Эрдогана. Решение члены комиссии могут принять простым большинством голосов.

"Чтобы все наши законодатели одобрили членство Швеции в НАТО, они должны быть полностью убеждены. Мы обсудим все это на нашем (следующем) заседании комиссии (по этому вопросу)". Фуат Октай

24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Прежде чем заявка попадет на рассмотрение в парламент страны, ее должны утвердить в комиссии по иностранным делам. Турция стала одним из последних противников вступления Швеции в НАТО.

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