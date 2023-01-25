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Лук в Казахстане может подорожать

Лук в Казахстане может подорожать Фото: pixabay
Ситуация с луком в Казахстане, по-прежнему, остается актуальной. В Министерстве торговли и интеграции заявили, что овощ вывозят за рубеж по серым схемам, сообщает Zakon.kz.

В правительстве Казахстана поделились прогнозами, что лук может подорожать, передает КТК.

Местами его стоимость уже достигает 300 тенге за килограмм.

Вице-премьер – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин привел в пример цены у соседей. Так в Узбекистане в пересчете на нашу валюту он стоит 350 тенге, в Москве – 500 тенге за килограмм.

Волна повышения цен на лук началась после того, как страны-импортеры региона (Пакистан, Афганистан и Узбекистан) потеряли существенную часть урожая.

Чтобы сохранить запасы, правительству Казахстана пришлось вводить запрет на вывоз и продажу овоща за рубеж. Но, несмотря на все это, лук, скорее всего, все равно будет дорожать.

"Определенного повышения, наверно, стоит ожидать. Есть подозрения, что он вывозится, в том числе и по серым схемам, из Казахстана. Поэтому, просто чтобы обеспечить, я разговаривал непосредственно с руководителями Пограничной службы Казахстана, Комитета госдоходов, мы сейчас на контроль эту ситуацию берем, чтобы по луку стабильность снабжения у казахстанских потребителей была". Вице-премьер – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

Стоит отметить, что лишь вчера в Минсельхозе опровергли информацию о том, что в Казахстане не хватает репчатого лука.

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