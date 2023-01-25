Российского режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы
Фото: https://t.me/nikitabsg
Никита Михалков наконец смог побороть недуг - выписался из больницы и уже готовится к дальнейшей работе, передает Zakon.kz
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», - написал Михалков.
Он добавил, что уже началась подготовка первого в 2023 году выпуска его авторской программы "Бесогон".
Как сообщали ранее Михалков попал в реанимацию 5 января. Туда его перевезли из ГКБ №67. У режиссера диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Однако в пресс-службе кинодеятеля сообщали, что у Михалкова обычный грипп.
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