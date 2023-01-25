Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Российские диетологи считают, что не нужно бояться "вечернего жора"

Российские диетологи считают, что не нужно бояться "вечернего жора" Фото: pixabay
Врач-диетолог Михаил Гинзбург дал простые рекомендации любителям "вечернего жора", сообщает Zakon.kz

В своем блоге на "Яндекс. Дзен" известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он подчеркнул, что в усилении аппетита у человека к вечеру нет ничего странного, это естественно.

"Бояться этого не следует. Бороться тоже не советую. Особенно если вы из раза в раз проигрываете. Ставьте реальную задачу - съесть меньше, чем могли бы, и тем самым меньше себе навредить"Михаил Гинзбург

Гинзбург посоветовал делить ужин на несколько частей и использовать некалорийные, но сытные продукты: грубый хлеб, крупы и овощи, а также гулять вечером на свежем воздухе, чтобы снизить аппетит и улучшить сон.

Ранее диетологи назвали полезные продукты для женского здоровья.

Читайте также

В ВОЗ обеспокоены новым ростом смертности от COVID-19

На отсутствие лекарств для диабетиков и астматиков жалуются жители Мангистау

За сутки в Казахстане коронавирус выявили у 46 человек

Елена Вебер
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Назван средний размер пенсии алматинцев
Назван средний размер пенсии алматинцев
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления