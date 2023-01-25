Российские диетологи считают, что не нужно бояться "вечернего жора"

Врач-диетолог Михаил Гинзбург дал простые рекомендации любителям "вечернего жора", сообщает Zakon.kz

В своем блоге на "Яндекс. Дзен" известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он подчеркнул, что в усилении аппетита у человека к вечеру нет ничего странного, это естественно.

"Бояться этого не следует. Бороться тоже не советую. Особенно если вы из раза в раз проигрываете. Ставьте реальную задачу - съесть меньше, чем могли бы, и тем самым меньше себе навредить" Михаил Гинзбург

Гинзбург посоветовал делить ужин на несколько частей и использовать некалорийные, но сытные продукты: грубый хлеб, крупы и овощи, а также гулять вечером на свежем воздухе, чтобы снизить аппетит и улучшить сон.

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