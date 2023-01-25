За сутки 66 казахстанцев заразились коронавирусом

В Министерстве здравоохранения сообщили о 66 новых случаях КВИ, зарегистрированных в РК. Днем ранее число заболевших составило 46 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 25 января лечение от КВИ продолжают получать 1750 человек (–1 608+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится – 117 пациентов, на амбулаторном – 1633 пациента.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ обеспокоены новым ростом смертности от COVID-19. По их данным, за последние восемь недель в мире скончались более 170 тыс. пациентов, инфицированных коронавирусом.