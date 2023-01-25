За сутки 66 казахстанцев заразились коронавирусом
Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения сообщили о 66 новых случаях КВИ, зарегистрированных в РК. Днем ранее число заболевших составило 46 человек, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, на 25 января лечение от КВИ продолжают получать 1750 человек (–1 608+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится – 117 пациентов, на амбулаторном – 1633 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ обеспокоены новым ростом смертности от COVID-19. По их данным, за последние восемь недель в мире скончались более 170 тыс. пациентов, инфицированных коронавирусом.
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