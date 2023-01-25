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В Казахстане хотят ввести запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта

В Казахстане планирует ввести запрет на вывоз топлива всеми видами транспорта Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на четыре месяца на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением топлива жидкого, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, за исключением авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок", – говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 31 января.

20 января 2023 года совместным приказом министра энергетики, министра финансов, министра внутренних дел и председателя КНБ в стране продлили запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом сроком на полгода.

В этот же день премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Он поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны.

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